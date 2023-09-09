В Москве умер российский режиссёр Николай Шейко

1:29 Your browser does not support the audio element. Культура

Заслуженный деятель искусств, режиссёр Николай Шейко скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщает портал МХТ имени А. П. Чехова 9 сентября.

Фото: ВКонтакте

"Печальная весть: не стало Николая Михайловича Шейко, режиссёра, заслуженного деятеля искусств России, много лет возглавлявшего литературную часть МХТ. Этой весной мы отметили его 85-летие", ― говорится в сообщении.

Прощание с Шейко запланировано на 13 сентября в театре. Предварительно, гражданская панихида состоится в 11:00 по московскому времени, а похороны пройдут на Митинском кладбище. Николай Шейко срежиссировал более 100 спектаклей, включая работы по пьесам А. Володина и Л. Зорина. Он также создавал постановки по русской и зарубежной классике. Несмотря на свою связь с авангардом, сохранял уважение к традициям театральной культуры, особенно к искусству Гоцци.

На сцене МХТ имени А. П. Чехова зрители могли увидеть такие спектакли, как "Блаженный остров" М. Кулиша, "Маскарад" М. Лермонтова, "Сон в летнюю ночь" У. Шекспира, "Венецианский антиквар" К. Гоцци и "Учитель словесности" В. Семеновского.

Ранее сообщалось, что умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко.