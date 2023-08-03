55-летний композитор Валерий Разумовский скончался в Москве

0:53 Your browser does not support the audio element. Культура

Композитор и аранжировщик Валерий Разумовский скончался 31 июля. Ему было 55 лет. Песни Разумовского в своё время исполняли Алла Пугачёва ("Дожди"), Филипп Киркоров и многие другие представители шоу-бизнеса России.

Фото: vk.com

Разумовский является автором музыки к мюзиклам и кинофильмам ("Кошечка", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой"). Многие годы композитор работал с народным артистом России Максимом Дунаевским. В студии Разумовского записывали песни Иосиф Кобзон, Николай Басков, Пьер Нарцисс, Анастасия Волочкова.

"Очень печальное известие. Валера Разумовский был добрым, искренним, всегда готовым помочь, жертвуя своим временем", — рассказал "МК" народный артист России Дмитрий Харатьян.

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