Друг Аллы Пугачёвой рассказал о карьерных планах певицы

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва нашла способ улучшить своё материальное положение. В эмиграции ей пришлось экономить и отказываться от роскоши. Артистке требуется тратить большие суммы на содержание своего поместья под Москвой, оплату детей в частной школе и услуги домработниц, няни и охраны. Об этом пишет Woman.ru.

Фото: rnews.ru

В июне Примадонна встретилась с близким другом на празднике и рассказала о своих профессиональных планах. По словам её приятеля, певица намеревается активно участвовать в качестве символа, продюсера или знамени, но не в роли артистки. Она нацелена на проекты, которые, по всей видимости, не будут связаны с Россией.

"Я так понимаю, что если Алла что-то ещё и будет делать, то скорее в качестве знамени, продюсера или какого-то символа, но не в качестве практикующей артистки. Она сказала, что у неё есть некоторые замыслы", — поделился друг певицы.

Последние события, в том числе участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, показали, что её не ждут на родине. Об этом заявляла Елена Драпеко, первый заместитель председателя думского Комитета по культуре.

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Алла Пугачёва и Максим Галкин* приехали в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле