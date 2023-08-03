РИА Новости перечислило иностранных музыкантов, которые остались в России

1:49 Your browser does not support the audio element. Культура

Многие иностранные музыканты готовы выступать в России вопреки угрозам западных продюсеров. Например, итальянский дирижёр Фабио Мастранджело в 2011 году получил российский паспорт и обзавёлся семьёй в Санкт-Петербурге. По словам директора оркестра "Русская филармония" Гаянэ Шиладжян, он является "настоящим россиянином".

Фото: афиша-тверь.рф

"Более того, скажу: всем бы русским быть такими патриотами. В России у Фабио столько работы, что даже без западных приглашений скучать ему не приходится", — отметила она в беседе с РИА Новости.

Уроженец Греции Теодор Курентзис в 1994 году приехал учиться в консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова и остался жить в России. Спустя 20 лет он получил российский паспорт. Дирижёр никогда не осуждал спецоперацию на Украине, что вызывало критику на Западе. В Венском Концертхаусе приняли решение прекратить многолетнее сотрудничество с маэстро.

Американец Кристиан Кнапп сотрудничает уже 12 лет с Мариинским театром. Однако это не мешает ему продолжать деятельность и в других странах. Он называет "Мариинку" своим творческим домом и признаётся, что не собирается отказываться от работы с российскими артистами.

Британец Джереми Уолкер получил музыкальное образование в Москве, где присоединился к стажёрской группе дирижёров Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Весной 2022-го Уолкер начал работать в театре мюзикла.

"На Джереми не влияют никакие политические обстоятельства", — отметил художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.