Многие иностранные музыканты готовы выступать в России вопреки угрозам западных продюсеров. Например, итальянский дирижёр Фабио Мастранджело в 2011 году получил российский паспорт и обзавёлся семьёй в Санкт-Петербурге. По словам директора оркестра "Русская филармония" Гаянэ Шиладжян, он является "настоящим россиянином".
"Более того, скажу: всем бы русским быть такими патриотами. В России у Фабио столько работы, что даже без западных приглашений скучать ему не приходится", — отметила она в беседе с РИА Новости.
Уроженец Греции Теодор Курентзис в 1994 году приехал учиться в консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова и остался жить в России. Спустя 20 лет он получил российский паспорт. Дирижёр никогда не осуждал спецоперацию на Украине, что вызывало критику на Западе. В Венском Концертхаусе приняли решение прекратить многолетнее сотрудничество с маэстро.
Американец Кристиан Кнапп сотрудничает уже 12 лет с Мариинским театром. Однако это не мешает ему продолжать деятельность и в других странах. Он называет "Мариинку" своим творческим домом и признаётся, что не собирается отказываться от работы с российскими артистами.
Британец Джереми Уолкер получил музыкальное образование в Москве, где присоединился к стажёрской группе дирижёров Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Весной 2022-го Уолкер начал работать в театре мюзикла.
"На Джереми не влияют никакие политические обстоятельства", — отметил художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.
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