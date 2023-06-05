Бузова, Охлобыстин и Абрамова: как русские артисты помогают жителям Донбасса

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После начала спецоперации на Украине представители российского шоу-бизнеса разделились на три лагеря: одни решили сбежать из страны, другие заняли нейтральную позицию и молча ушли в тень, третьи начали помогать солдатам, которые защищают Родину. Издание Pravda.Ru составило список артистов, которые готовы отправиться на фронт, поддержать армию и мирных жителей Донбасса.

Фото: instagram.com/ buzova86

Певец Дима Билан признался, что не интересовался ситуацией в Донецкой и Луганской народных республиках до 24 февраля 2022 года. После начала спецоперации он приступил к изучению истоков конфликта.

"Если нужна будет моя поддержка — творческая, какая угодно, вы только скажите", — заявил Билан.

1 сентября 2022 года артист выпустил клип на песню "Крылатые Качели", которую посвятил погибшим детям Донбасса: "Они больше никогда не услышат школьный звонок". После начала частичной мобилизации Билан также отметил, что не откажется от повестки и с гордостью встанет в строй с теми парнями, которые защищают свою страну.

Телеведущая Ольга Бузова шокировала своих поклонников, когда приехала на территорию Донецкой Народной Республики. Она привезла жителям небольшого городка Амвросиевка гуманитарную помощь.

"Сегодня я видела, как радовались детишки, когда видели меня. Эти улыбки и эта радость в их сердцах стоит дорогого. А у ребёнка должно быть детство, ведь его не вернуть", — заявила певица.

Также Бузова жёстко отчитала украинских артистов, которые оскорбляют Россию. Она подчеркнула, что киевские "радикально настроенные чиновники" на протяжении нескольких лет разжигали ненависть. Жители России всегда были настроены к украинцам позитивно. Однако сейчас звёзды, которые заработали огромные деньги на российской аудитории, жалуются на тяжёлую жизнь, подчеркнула Бузова. Вскоре Министерство культуры Украины признало артистку угрозой национальной безопасности страны. Теперь её песни запрещены, а сама звезда не имеет возможности посещать Незалежную.

Российский актёр Иван Охлобыстин полностью поддерживает спецоперацию на Украине и считает себя патриотом России. Он называет Донбасс "фантастическим местом", где сконцентрированы "настоящие люди".

Осенью 2022 года Охлобыстин посетил регион вместе с женой и признался, что в Донбассе не страшно, а некомфортно. Кроме того, артист намерен снять документальный фильм о героях, которые на протяжении долгих лет защищают свою землю.

"Мы нашим мальчикам на Донбассе нормальные бронежилеты купили. Дай Бог они им жизнь сберегут. <…> События на Украине давно приобрели духовный характер. Противостояние между явными сатанистами и людьми верующими в Бога", — подчеркнул Охлобыстин.

Блогер Лилия Абрамова, более известная как Татарка FM, прославилась благодаря юмористическим роликам в социальных сетях. Однако после начала спецоперации на Украине её контент существенно изменился. Абрамова активно помогает фронту, выступает в горячих точках и госпиталях. Теперь дети Донбасса под защитой России, заявила она в своём блоге.

В апреле 2023 года Татарка FM посетила Мариуполь, где выступила с концертами на военных базах и поддержала мирных жителей и военнослужащих.

"Боль этих людей словно моя собственная. <…> Я была, есть и буду в Донбассе! Всегда, как только смогу", — заявила она.

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