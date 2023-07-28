Актёр из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Андрей Бабенко скончался в возрасте 47 лет.
Согласно информации, Бабенко скончался 24 июля. Фильмография актёра включила в себя 113 работ в 112 проектах.
С 1997 по 2004 год Бабенко служил в Мурманском областном драмтеатре. После переехал в Санкт-Петербург, передаёт kino-teatr.ru.
Причину смерти актёра портал не сообщает.
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