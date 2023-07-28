Умер актёр из "Улицы разбитых фонарей" и "Тайн следствия" Бабенко

0:37 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Андрей Бабенко скончался в возрасте 47 лет.

Фото: Pixabay

Согласно информации, Бабенко скончался 24 июля. Фильмография актёра включила в себя 113 работ в 112 проектах.

С 1997 по 2004 год Бабенко служил в Мурманском областном драмтеатре. После переехал в Санкт-Петербург, передаёт kino-teatr.ru.

Причину смерти актёра портал не сообщает.