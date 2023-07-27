Русская культура мертва, заявил академик и народный артист России Даниил Крамер. По словам маэстро, она не может существовать отдельно от других социальных сфер.
Кроме прочего, именно культура определяет, какой человек будет участвовать в экономике, спорте, политике, подчеркнул Крамер.
"Некультурный человек поедет на красный свет светофора, не заботясь о том, что он рискует своей жизнью, чужой жизнью, своей машиной, чужой машиной. Культуры нет! Или вместо настоящей культуры "Владимирский централ", чёрт бы его побрал", — пояснил пианист в беседе с properm.ru.
По словам маэстро, культуру необходимо воспитывать "с молоком матери", но этого недостаточно. Должна быть планомерная поддержка государства, и, безусловно, желание самого народа.
"Я сейчас скажу страшную вещь: русская народная культура мертва. Последняя генерация идей в отечественной культуре была в начале 20 века". — пояснил маэстро.
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