Как сейчас выглядит 41-летняя российская актриса Ирина Рахманова

1:50 Your browser does not support the audio element. Культура

Актриса Ирина Рахманова стала известной многим зрителям благодаря участию в фильме "9 рота", который до сих пор пользуется огромной популярностью. В этой картине она сыграла роль Белоснежки.

Фото: glas.ru

Рахманова обладает необычной красотой. Её участие в знаменитом фильме "Брат-2" открыло дорогу в российском кинематографе.

После успеха "9 роты" актрису часто ассоциировали с образом пацанки. Неудивительно, ведь в фильме она предстала перед зрителями с короткими светлыми волосами и действительно напоминала мальчика. Благодаря этой кинокартине Рахманова в 2006 году была удостоена Премии за лучшую женскую роль второго плана "Золотой Овен".

В 2006 году актриса снялась в фильме "Питер FM", который помог ей избавиться от уже сложившегося образа Белоснежки в глазах зрителей. В её карьере также было много других успешных проектов. Всего в фильмографии актрисы более пятидесяти работ.

В 2017 году на премьере кинокартины "Ёлки Новые" Рахманова столкнулась с критикой со стороны зрителей из-за изменения своей физической формы. Поклонники привыкли видеть её стройной, а на премьере они заметили изменения. Это связано с тем, что актриса впервые стала мамой в 35 лет. Несмотря на инцидент на кинопремьере, ей удалось достаточно быстро привести себя в форму.

По информации "ГЛАС.RU", на данный момент 41-летняя актриса остаётся востребованной. Звезда предпочитает не раскрывать подробности о своей личной жизни, но известно, что она уделяет много времени своему ребёнку, несмотря на съёмки.

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