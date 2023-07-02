В фильме "Первый мститель: Другая война" есть отсылки к советской культуре, которые многие зрители могли не заметить.
В русскоязычной версии блокнот главного героя содержит записи о Юрии Гагарине, Владимире Высоцком, распаде Советского Союза и фильме "Москва слезам не верит". Однако в оригинальной версии фильма в блокноте сделаны другие заметки: американский ситком, высадка на луну, Берлинская стена и Стив Джобс. Стоит отметить, что тезисы разнились в зависимости от страны. Так, например, в британской версии в блокноте было написано: Шерлок, высадка на Луну, "Битлз", Финал Кубка мира (1966) и Шон Коннери.
В то время как первые четыре-пять тезисов менялись в зависимости от того, в какой стране показывают фильм, последние пять пунктов в списке дел Капитана Америки одинаковы для всех стран: тайская еда, "Звёздные войны/Звёздный путь", "Нирвана" (группа), "Рокки" (Рокки II?) и "Troubleman" (саундтрек).
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