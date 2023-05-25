РИА "Новости" рассказало о реальном отношении русских классиков к Украине

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Киевские власти продолжают бороться с русской культурой на фоне противостояния с Москвой, обвиняя культурных деятелей былых времён в империализме и украинофобии.

Фото: https://stil.kurir.rs/lifestyle/125173/voleti-ne-znaci-biti-srecan-voleti-znaci-odabrati-svoju-patnju-8-mocnih-citata-nikolaja-gogolja

Обозреватель РИА "Новости" Юлия Зачетова описала, как на самом деле классики относились к Украине.

Поэт Александр Сергеевич Пушкин действительно симпатизировал Петру Великому. Это чётко прослеживается в "Полтаве". Украинские персонажи поэмы по-разному относятся к русским. Старшее поколение доверяет Петру, а молодёжь хочет "грянуть войною на ненавистную Москву".

Однако обвинять Пушкина в империализме всё же нельзя.

"Это Гоголь с Пушкиным украинофобы? Гоголь открыл читателю красоту и поэзию своей земли. Пушкин в "Полтаве" 14 раз упомянул слово "Украйна" и только дважды — "Малороссия". Не стоит на это реагировать", — заявила в беседе с агентством журналист Евгения Долгинова.

Кстати, вокруг национальной принадлежности Николая Васильевича Гоголя споры ведутся уже несколько лет. Автор писал на русском языке, однако часто цитировал украинский фольклор и употреблял малоросские слова.

Михаил Булгаков, например, очень любил Киев, но негативно относился к националистическим движениям и считал суржик неправильным языком.

Профессор МГУ Мария Голованивская уверена, что нынешние понятия неприменимы к русской культуре.

"В нашей культуре никто никогда не был украинофобом, грузинофобом и юдофобом. Ни Булгаков, ни Гоголь, ни Пушкин. Это большая литература. Такие фобиями не страдают", — заявила она в беседе с РИА "Новости".