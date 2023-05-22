В Театре Российской Армии прошел гала-концерт #ЯГоржусь

3:17 Your browser does not support the audio element. Культура

19 мая 2023 года на Большой сцене Театра Российской Армии состоялся Гала-концерт патриотического смотра-конкурса для детей и юношества #ЯГоржусь.

Фото: Пресс-служба Театра российской армии

В этом году на конкурс было подано 470 заявок в 5 номинациях. Из 58 участников и коллективов очного этапа, который проходил в апреле на Малой и Экспериментальной сценах Театра Российской Армии были выбраны 24 победителя и призера, а также вручены 2 специальных приза.

"Дорогие друзья, #ЯГоржусь — это каждый из нас. В наших силах сохранять память, гордо нести её, а ваше творчество- это и есть проявление гордости и исторической памяти, и вы делитесь им! Нас много и на сцене, и в зале, всех тех, кто с полной уверенностью может сказать: "Я горжусь!" — вручая премии в номинации "театральная постановка", сказал Директор Департамента культуры Минобороны России Артём Горный.

"Символично, что Гала-концерт патриотического конкурса состоялся в день рождения Всесоюзной пионерской организации, День пионерии! Сегодня в детях и молодых людях я увидела столько красоты, столько таланта, уверена, из них вырастут настоящие граждане нашей России!" — поделилась народная артистка России, член жюри смотра-конкурса Ангелина Вовк.

"Мы настолько восхищены участниками и настоящим патриотическим праздником! Думаю, такой опыт важно транслировать дальше и проводить смотр-конкурс в масштабах всей Москвы", — сказала заместитель префекта ЦАО города Москвы Лариса Тиунова.

"Спасибо, дорогие родители и педагоги, что чувствуете время! Спасибо, участники, что не боитесь нашей Большой сцены, она действительно большая, а вы на ней — настоящие большие артисты! Давайте все вместе продолжать наше общее дело — #ЯГоржусь! Я вами горжусь!" — поблагодарила участников и всех присутствующих заместитель директора Театра Армии Милена Авимская.

Ведущей Гала-концерта выступила народная артистка России и член жюри смотра-конкурса Ольга Богданова, в Гала-концерте приняли участие:

народная артистка РСФСР Алина Покровская ,

, депутат Государственной Думы ФС РФ, заслуженный артист России Денис Майданов ,

, заслуженная артистка России Ольга Кормухина ,

, актриса Мария Голубкина ,

, балет Аллы Духовой "Тодес",

"Тодес", Детская студия театрального искусства Театра Армии.

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Марина Комарова.

Патриотический смотр-конкурс для детей и юношества #ЯГоржусь был создан в 2022 году с целью формирования у молодого поколения патриотических и духовно-нравственных ценностей, популяризации военно-патриотической тематики, возрождения связи поколений по инициативе Театра Российской Армии и Префектуры Центрального административного округа города Москвы, при поддержке Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации.