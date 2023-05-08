Sport24: слова второго куплета песни "Прекрасное далёко" изменили из-за цезуры в СССР

1:53 Your browser does not support the audio element. Культура

Перепев композиции "Прекрасное далёко" из фильма "Гостья из будущего" остаётся актуальным и популярным среди разных возрастных групп. Однако изначально текст был несколько иным. Режиссёр фильма Павел Арсенов попросил композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина создать музыку и слова для песни, которая станет таким же хитом, как "Крылатые качели" из "Приключений электроника".

Фото: youtube.com

В ходе написания композиции Энтин, по слухам, был вдохновлён произведениями Владимира Набокова, особенно фразой: "Балуйте своих детей, ведь неизвестно, как с ними обойдётся судьба". Это побудило его на создание первой строчки песни: "Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко…". Однако после выхода фильма пришлось экстренно изменить текст. Во втором куплете были изменены строки "Слышу голос из прекрасного далёка, он зовёт меня не в райские края".

Строка с религиозными отсылками вызвала беспокойство в художественном совете, который понимал, что песня станет очень популярной. В результате Энтин заменил "не в райские края" на "в чудесные края". Песня звучала на телевидении, радио и была изучена в музыкальных школах в новом варианте.

Как пишет Sport24, это привело к изменению смысла песни. В первоначальной версии композиция была философской и подчёркивала трудности, с которыми человек сталкивается в жизни. После цензуры "чудесные края" стали рассматриваться как "светлое будущее", куда советский человек отправлялся с уверенностью.

Существует также другая версия, по которой Арсенов лично обратился к Энтину с просьбой изменить строчку. Каждый может решить, какой смысл этой песни ему ближе.

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