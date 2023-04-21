РБК: организаторы концертов оценили последствия спецоперации ВС РФ на Украине для индустрии развлечений

1:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Руководители крупнейших концертных агентств поделились с журналистами РБК своими наблюдениями о том, как изменился бизнес в свете спецоперации.

В марте 2022 года доля концертов иностранных артистов сократилась до 1% от общего количества запланированных выступлений, на которые были проданы билеты. В период пандемии этот показатель был выше и составлял 3%, а в 2019 году — 20%. Кризис привёл к тому, что у организаторов концертов появились задолженности перед зрителями, так как многие шоу были отменены либо перенесены на неопределённое время.

Только за прошлый год представители отрасли потеряли около 30% популярных музыкантов. Многие исполнители, которые осуждают СВО, оказались в чёрных списках, в результате чего не могут выступать. Некоторые организаторы шоу начали включать в договоры с артистами ограничения на высказывания на политические темы, чтобы обезопасить себя.

"У нас был большой блок украинских артистов, которые по понятным причинам больше в России не выступают. И, соответственно, полностью отсутствуют иностранные исполнители. Поэтому отрасль действительно переживает далеко не лучшее время", — проинформировал представитель медиахолдинга PMI Евгений Финкельштейн.

Организаторы шоу отмечают, что также происходят положительные изменения. Растёт число зрителей благодаря внедрению "Пушкинской карты", уменьшению количества фильмов в кинотеатрах, а также повышению популярности симфонических оркестров и мюзиклов.

"У аудитории есть запрос на развлечения, люди готовы тратить", — сообщил Финкельштейн.

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