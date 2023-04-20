Jah Khalib прокомментировал отмену своего концерта в России

Популярный казахстанский рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) прокомментировал отмену своего концерта в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее стало известно, что концерт артиста, запланированный на 25 апреля в Санкт-Петербурге неожиданно был отменён. Отмечалось, что такое решение могло было быть связано с поддержкой рэпера Украины.

Jah Khalib решил прокомментировать эту информацию. В своём личном блоге он призвал поклонников не верить тому, что о нём пишут в прессе последние пару дней. Он рассказал, что вся эта информация о нём была выстроена вокруг "сторис", которую он опубликовал более года назад. В ней он поблагодарил украинцев за то, что они помогли эвакуировать рэпера вместе с его беременной женой.

"Это "сторис" благодарности простым людям из Украины, которые в трудную минуту помогли эвакуировать меня и мою супругу, находившуюся на восьмом месяце беременности, из бомбоубежища и благополучно добраться до Казахстана. Вследствие чего, у меня, хвала Всевышнему, родилась здоровая дочь, с которой мы уже год проживаем в родном Алматы", — написал артист.

Также рэпер отметил, что почти вся его музыкальная команда — граждане РФ. Кроме того, основная аудитория слушателей также проживает в России. Jah Khalib заявил, что одинаково хорошо относится ко всем народам России.

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Jah Khalib - Медина