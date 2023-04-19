22, 23 и 24 апреля в Московском театре "Школа современной пьесы" — премьера спектакля "Час тишины" — семейной комедии драматурга Флориана Зеллера с потопом, скандалом и джазом.
Однажды в квартире Мишеля происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (долбаная крыса), жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит тот самый час тишины?
Пьеса Флориана Зеллера в постановке "Школы современной пьесы" — комедия про любовь и очищение человеческой души. Про ложь, которая разрушает жизнь, пока мы не сознаемся в ней и про ошибки, которые рано или поздно придется исправлять.
В качестве сценографа спектакля дебютирует известный художник Василий Ложкин.
Фотограф — Петр Захаров
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