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В Московском театре "Школа современной пьесы" — премьера спектакля "Час тишины"

0:59
Культура

22, 23 и 24 апреля в Московском театре "Школа современной пьесы" — премьера спектакля "Час тишины" — семейной комедии драматурга Флориана Зеллера с потопом, скандалом и джазом.

В Московском театре "Школа современной пьесы" — премьера спектакля "Час тишины"

Однажды в квартире Мишеля происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (долбаная крыса), жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит тот самый час тишины?

Пьеса Флориана Зеллера в постановке "Школы современной пьесы" — комедия про любовь и очищение человеческой души. Про ложь, которая разрушает жизнь, пока мы не сознаемся в ней и про ошибки, которые рано или поздно придется исправлять.

В качестве сценографа спектакля дебютирует известный художник Василий Ложкин.

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Фотограф — Петр Захаров

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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