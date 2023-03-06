Первый канал не планирует продолжать съемки шоу "Давай поженимся".
Слухи о возвращении программы в прямой эфир в весеннем сезоне являются лишь слухами, отметил сотрудник Первого канала в беседе с изданием "Комсомольская правда".
Инсайдер также не уверен, что съемки состоятся в долгосрочной перспективе.
В этом году программе "Давай поженимся" исполнится 15 лет. Формат шоу подразумевал общение ведущих с потенциальными женихами и невестами, демонстрацию участниками творческих номеров и выбор понравившегося партнёра.
Программа был снята с эфира после начала СВО на Украине, когда Первый канал полностью перешёл на информационное вещание.
Бессменными ведущими проекта являлись Роза Сябитова и Лариса Гузеева.
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