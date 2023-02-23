Ведущая Лариса Гузеева начала зарабатывать на подкастах после закрытия "Давай поженимся!"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как она зарабатывает деньги после закрытия шоу "Давай поженимся!"

Напомним, после начала СВО в эфире первого канала были приостановлены показы развлекательных передач, в том числе "Давай поженимся!" Летом прошлого года и вовсе появилась информация о том, что популярное телешоу закрыли.

На фоне этих слухов в Сети начали поговаривать о тяжёлом материальном положении ведущей Ларисы Гузеевой, которая осталась без работы. Артистка решила прокомментировать догадки пользователей, заявив, что без средств к существованию она не осталась. Об этом сообщает Woman.ru.

"Короче, чтобы никто не думал, что нет "Давай поженимся", значит ничего нет. Мы пишем подкасты и уже давно. Просто я забыла, что если ты работаешь, то обязательно надо выкладывать в соцсети. А если не выкладываешь, тебя нет нигде. А мы работаем!" — поделилась Гузеева.

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