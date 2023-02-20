Певец Денис Майданов рассказал, как проходят его выступления в зоне СВО на Украине.
По мнению Майданова, артист должен выходить на сцену в любые времена.
"За год я был с концертами во всех четырёх областях. Я также выступал в Чечне, Сирии и Ингушетии. На каждом таком концерте я ощущал настоящее единство людей. Многие из них выходили на улицу", — рассказал артист в шоу "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым.
Майданов добавил, что неоднократно посещал зону СВО с гуманитарными миссиями. Певец подчеркнул, что участвовал в акции "Всё для победы". Её цель заключается в доставке на фронт товаров, в которых нуждаются военнослужащие российской армии.
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