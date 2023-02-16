Артист балета Сергей Полунин объяснил, почему сделал татуировку с Владимиром Путиным

Артист балета Сергей Полунин рассказал, что означают его татуировки.

Полунин часто выступает на сцене с оголённым торсом. На груди у артиста есть татуировка с портретом Владимира Путина. Её танцовщик сделал, когда жил в Лондоне.

"В Великобритании меня задевали нападки в адрес российского президента. Я сделал эту татуировку в день выборов в России, когда все английские газеты были наводнены гадкими статьями о Путине. Я всегда отношусь к людям в соответствии с их энергетикой. Путин для меня — ангел и лидер от Бога", — заявил Полунин в интервью для YouTube-шоу "Откровенно с татаркой".

Артист считает, что российский лидер принимает тяжелые решения, которые благоприятно повлияют на страну в будущем.

При этом Полунин признался, что шесть месяцев скрывал тату с Путиным. Когда о татуировке узнали, от артиста даже отказалось PR-агентство в Лондоне.

Слева на лице у Сергея есть татуировка, на которой изображены тройка, сердце и голубь. Полунин сделал её четыре года назад. По его словам, этим тату он хотел помирить Британию, Украину и Россию.