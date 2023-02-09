В театре Антона Чехова состоится премьера спектакля "Трое в парке, не считая собаки"

18 февраля в 19:30 в театре Антона Чехова состоится премьера спектакля Леонида Трушкина "Трое в парке, не считая собаки" по пьесе "Последний роман" американского драматурга Джо ДиПьетро.

Это простая, без потрясений, но очень нежная история прощальной любви двух сердец, в которых вовсю бушует "осень жизни". Он — вдовец с несбывшейся мечтой стать оперным певцом, она — застенчивая дама с собачкой (словно чеховским символом тотального одиночества), чье общество для нее по-настоящему не обременительно.

Познакомившись однажды в парке, на собачей площадке, главные герои, которых с мягким щедрым юмором и врожденным очарованием играют Ольга Остроумова и Геннадий Хазанов, пытаются принять внезапный подарок небес. Но всегда есть кто-то третий, кто следуя классическому сюжету, возникнет на пути ускользающего счастья…

Эта сладко-горькая повесть не только о любви, но и о том, как часто мы проживаем не свою жизнь, страшимся действовать и следовать за своей сокровенной мечтой, трусливо ссылаясь на обстоятельства. Будь то заветная поездка в Театр "Ла Скала" или просто вовремя произнесенные важные слова. "То слишком сложно, то слишком дорого, — говорит герой. - Человек думает, что у него полно времени, а оно вдруг кончается".

Ирина Григорьева, директор Театра Антона Чехова:

"Театр всегда помогал выжить в самые трудные и неоднозначные времена. Одни спектакли обращаются к разуму, заставляя зрителя считывать подтексты и разгадывать метафоры. Наш театр всегда обращался к душе, к эмоциям. Мы хотим, чтобы наши спектакли дарили доброту и любовь, помогали разобраться в себе и находить верные решения. Поэтому для нашей предстоящей премьеры мы взяли пьесу о любви. О том, как важно ценить тех, кто рядом. И как легко можно потерять того самого дорого и единственного человека".

В ролях:

Ольга Остроумова,

Геннадий Хазанов

и Марина Иванова.

Спектакль состоится в ТКЗ "Дворец на Яузе", Москва, пл. Журавлева, дом 1 (м. "Электрозаводская").