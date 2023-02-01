Актёр Руперт Гринт хотел бы вернуться в новый фильм о Гарри Поттере

Британский актёр Руперт Гринт уверен, что книги о Гарри Поттере экранизируют снова. И он готов сниматься.

Исполнитель роли Рона Уизли в многочисленных фильмах про приключения Гарри Поттера и его друзей актёр Руперт Гринт полагает, что знаменитые книги писательницы Джоан Роулинг будут экранизировать повторно. Одним из самых подходящих форматов для этого он считает телесериал. При этом свою собственную роль Руперт готов отдать кому-то другому.

"Мне бы хотелось, чтобы Гарри Поттер превратился в телесериал, — рассказал Руперт Гринт в интервью GQ. — Кажется, что это может сработать. Убеждён, что наши фильмы при любых условиях будут переснимать. Это похоже чем-то на передачу эстафетной палочки, когда я позволю кому-то другому исполнить мою роль, хотя и так сильно связан с этим образом. Его трудно отпустить, но это было бы неплохо".

Если же кинокомпания Warner Brothers примет решение сделать новый большой фильм о Гарри Поттере, где появится взрослая версия Рона Уизли, то Руперт с большим удовольствием вновь перевоплотиться в свой любимый персонаж. Отметим, что на киностудии сейчас всерьёз ведутся разговоры об экранизации романа "Гарри Поттер и Проклятое дитя", и если проект запустят, то Руперта Гринта, вполне возможно, туда пригласят.