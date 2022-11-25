Активисты движения "Зов народа" призвали Минкульт РФ и Роскомнадзор проанализировать образ персонажа британской писательницы Джоан Роулинг Альбуса Дамблдора.
По мнению россиян, в фильмах "Фантастические твари" по мотивам литературной вселенной автора присутствует пропаганда ЛГБТ-отношений.
"Из мудрого учителя превращается в лицо нетрадиционной сексуальной ориентации", — подчеркнули активисты, передаёт Telegram-канал SHOT.
Представители движения отметили, что сцены, в которых Дамблдор сообщает о своих чувствах к другому герою, длятся шесть секунд, и призвали вырезать фрагмент из произведения.
Ранее православные активисты "Сорок сороков" потребовали запретить книги "Гарри Поттер".
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