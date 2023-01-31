Павел Астахов и певец Джанго попали под минометный обстрел в Донецке

Известный адвокат Павел Астахов вместе с певцом Джанго во время посещения Донецка с гуманитарной миссией попали под миномётный обстрел. Сообщается, что они не пострадали.

Информацию о попадании под обстрел Павла Астахова и Джанго сообщил их друг телеведущий Борис Корчевников. Он отметил, что оба мужчины прибыли в Донецк с гуманитарной миссией и на момент обстрела только что зашли на территорию местной достопримечательности — Иверского монастырю.

"Павел Астахов и Леша Поддубный, Джанго везли сюда гуманитарную помощь, — цитирует рассказ Корчевникова новостной портал StarHit. — И по ним стали стрелять. Ругаю про себя их за риск. Но понимаю, что иначе они не могли".

В сети опубликовано два видео. На первом группа людей въезжает на монастырскую территорию, и среди них можно увидеть Астахова и Джанго в бронежилетах. Во втором ролике уже после начала обстрела Астахов находится на земле и снимает происходящее на камеру. Несмотря на то, что рядом падают снаряды, у всех в кадре вроде бы неплохое настроение, мужчины даже обмениваются шутками. Сам Иверский монастырь уже много лет стоит со следами обстрелов, но здесь продолжаются службы.