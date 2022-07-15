Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о том, что съездил на выходных в Донбасс. После этого в его адрес стали сыпаться пожелания смерти. Об этом он сообщил в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".
По словам Лебедева, пожеланий умереть в самых разных муках было невероятное количество. Причём желали страданий не только ему самому, но и его родственникам.
Дизайнер отметил, что это случилось после посещения им Донецка, Мариуполя, Мелитополя и Запорожской АЭС в Энергодаре.
Он заявил, что его больше всего бесит, когда кто-то желает другому смерти, а также выразил недоумение, почему на него обрушилось столько проклятий.
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