Дизайнер Лебедев: после поездки в Донбасс посыпались проклятия

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о том, что съездил на выходных в Донбасс. После этого в его адрес стали сыпаться пожелания смерти. Об этом он сообщил в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

По словам Лебедева, пожеланий умереть в самых разных муках было невероятное количество. Причём желали страданий не только ему самому, но и его родственникам.

Дизайнер отметил, что это случилось после посещения им Донецка, Мариуполя, Мелитополя и Запорожской АЭС в Энергодаре.

Он заявил, что его больше всего бесит, когда кто-то желает другому смерти, а также выразил недоумение, почему на него обрушилось столько проклятий.