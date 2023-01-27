Журналист Антон Красовский может вернуться на RT после скандала. Такое предположение высказала телеведущая и блогер Ксения Собчак в своём Telegram-канале.
Собчак сделала репост объявления о поиске гостевого редактора в программу Красовского "Антонимы". От соискателей требуется соответсвующий вакансии опыт работы. В обязанности сотрудника будут входить поиск тем и гостей, а также контроль за съёмками и монтажом выпусков.
"Донбасс смыл грехи и желание казнить украинских детей? Или "Антонимы" будет вести кто-то менее склонный к насилию?" — прокомментировала Собчак объявление.
Напомним, что Антон Красовский был уволен с RT после интервью с Сергеем Лукьяненко, в ходе которого журналист призвал топить и сжигать украинских детей, обвиняющих русских в оккупации Украины.
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