Шоу Антона Красовского "Антонимы" возвращается на RT после призыва журналиста казнить украинских детей

Журналист Антон Красовский может вернуться на RT после скандала. Такое предположение высказала телеведущая и блогер Ксения Собчак в своём Telegram-канале.

Собчак сделала репост объявления о поиске гостевого редактора в программу Красовского "Антонимы". От соискателей требуется соответсвующий вакансии опыт работы. В обязанности сотрудника будут входить поиск тем и гостей, а также контроль за съёмками и монтажом выпусков.

"Донбасс смыл грехи и желание казнить украинских детей? Или "Антонимы" будет вести кто-то менее склонный к насилию?" — прокомментировала Собчак объявление.

Напомним, что Антон Красовский был уволен с RT после интервью с Сергеем Лукьяненко, в ходе которого журналист призвал топить и сжигать украинских детей, обвиняющих русских в оккупации Украины.