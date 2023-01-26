Сериал о приключениях Ильи Муромца планируют снимать на Урале в жанре магический реализм

На Урале местные выпускники Школы кино готовятся к съёмкам сериала про Илью Муромца. Пилотная сцена уже отснята.

Авторами нового сериала о приключениях Ильи Муромца стали выпускники Школы кино Уральской киностудии Давид Кашахи и Максим Ткаченко. Сообщается, что их сериал, снятый в жанре магического реализма, будет называться просто "Муромец". Ребята уже собрали команду, встречались с историками и культурологами.

"Идея сериала пришла несколько лет назад. — рассказал Давид Кашахи "Деловому кварталу". — Мы с режиссёром проекта Николаем Чебаном обсуждали отечественное кино — и оба обратили внимание на то, что потенциал былин и сказок в некомедийном жанре не реализован. Согласились, что история о богатырях в жанре магического реализма, снятая с уважением к культуре того времени, точно нашла бы своего зрителя".

Собранных сказаний о жизни древнерусских богатырей набралось такое количество, что вместо одного фильма было принято решение делать сериал с главным героем Ильей Муромцем. Проект находится на стадии предпродакш, сценарий всё ещё продолжает писаться, а тизер уже снят. Кроме того, проводится кампания по привлечению внимания к данному проекту. Напомним, что снятый в 1956 году советским кинорежиссёром Александром Птушко "Илья Муромец" с Борисом Андреевым в заглавной роли стал первым широкоэкранным игровым кинофильмом в нашей стране.