В Московской консерватории пройдет встреча друзей для творческого общения

Программа вечера 22 октября задумывалась клавесинисткой Татьяной Зенаишвили как "Встреча друзей для творческого общения и музицирования".

Афиша концерта Встреча друзей для творческого общения и музицирования

Главные "герои" концерта — это старинные клавишные инструменты:

орган,

клавесин

и октавный вёрджинел.

Они прозвучат не только соло, но и в различных комбинациях друг с другом и с другими инструментами — старинной виолой да гамба и барочным гобоем.

В концерте примут участие

клавесинисты Елена Бурундуковская и Дмитрий Коростелёв,

исполнитель на гамбе Александр Гулин

и гобоист Филипп Нодель.

Украшением концерта станет хореографическая композиция Наталии Кайдановской на музыку Жана-Анри д'Англебера.

Музыка французского барокко будет представлена также лучшими страницами творчества таких корифеев как:

Франсуа Куперена,

Антуан Форкре

и Жан-Филипп Рамо.

Сочинения немецких композиторов —

Иоганна Пахельбеля,

Иоганна Себастьяна

и Карла Филиппа Эмануэля Бахов

для солирующего органа, клавесина и дуэта этих инструментов увенчают "барочный букет".

Своеобразным сюрпризом станут для слушателей "Три акварели" для клавесина современного бразильского композитора Карлоса Омара Фадула, написанные специально для Татьяны Зенаишвили по случаю юбилейного концерта.

Начало в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала Консерватории: Москва, Большая Никитская, 13.