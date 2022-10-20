Программа вечера 22 октября задумывалась клавесинисткой Татьяной Зенаишвили как "Встреча друзей для творческого общения и музицирования".
Главные "герои" концерта — это старинные клавишные инструменты:
Они прозвучат не только соло, но и в различных комбинациях друг с другом и с другими инструментами — старинной виолой да гамба и барочным гобоем.
В концерте примут участие
Украшением концерта станет хореографическая композиция Наталии Кайдановской на музыку Жана-Анри д'Англебера.
Музыка французского барокко будет представлена также лучшими страницами творчества таких корифеев как:
Сочинения немецких композиторов —
для солирующего органа, клавесина и дуэта этих инструментов увенчают "барочный букет".
Своеобразным сюрпризом станут для слушателей "Три акварели" для клавесина современного бразильского композитора Карлоса Омара Фадула, написанные специально для Татьяны Зенаишвили по случаю юбилейного концерта.
Начало в 19:00.
Билеты по ссылке
Адрес Малого зала Консерватории: Москва, Большая Никитская, 13.
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