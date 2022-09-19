Пианист Александр Струков даст сольный концерт ко дню рождения Клода Дебюсси

20 сентября 2022 года в Малом зале Московской консерватории состоится сольный концерт пианиста Александра Струкова.
Музыкант посвятит своё выступление 160-летию со дня рождения великого музыкального импрессиониста Клода Дебюсси. В программе прозвучит его знаменитый фортепианный цикл — 24 прелюдии, которые являются своего рода энциклопедией всего самого характерного и типического в области музыкального содержания, круга поэтических образов и стиля композитора.
Александр Струков учился в Московской консерватории в классах проф. Л. Н. Власенко и М. В. Плетнёва. Работал в Новосибирской консерватории, в том числе заведовал кафедрой специального фортепиано (1989-1991). В 1991 году стал победителем Международного конкурса пианистов им. Ф. Листа в Будапеште. В 1991–1993 завершил образование в ассистентуре-стажировке Московской консерватории.
После окончания ассистентуры-стажировки пианист продолжил педагогическую деятельность:
Многие ученики А. Струкова являются лауреатами крупных международных конкурсов.
Александр Струков успешно совмещает педагогическую деятельность с концертной. Музыкант активно гастролирует в России и за рубежом:
Сотрудничает со многими известными дирижёрами, среди которых
В программе:
К. Дебюсси 24 прелюдии
Начало в 19:00.
Адрес МЗК: Москва, Большая Никитская, 13.
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