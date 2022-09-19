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Пианист Александр Струков даст сольный концерт ко дню рождения Клода Дебюсси

Культура

20 сентября 2022 года в Малом зале Московской консерватории состоится сольный концерт пианиста Александра Струкова.

Музыкант посвятит своё выступление 160-летию со дня рождения великого музыкального импрессиониста Клода Дебюсси. В программе прозвучит его знаменитый фортепианный цикл — 24 прелюдии, которые являются своего рода энциклопедией всего самого характерного и типического в области музыкального содержания, круга поэтических образов и стиля композитора.

Александр Струков учился в Московской консерватории в классах проф. Л. Н. Власенко и М. В. Плетнёва. Работал в Новосибирской консерватории, в том числе заведовал кафедрой специального фортепиано (1989-1991). В 1991 году стал победителем Международного конкурса пианистов им. Ф. Листа в Будапеште. В 1991–1993 завершил образование в ассистентуре-стажировке Московской консерватории.

 

После окончания ассистентуры-стажировки пианист продолжил педагогическую деятельность:

  • в качестве ассистента профессора Л. Н. Власенко (1992 1996) в Московской консерватории,
  • преподавателя Музыкального колледжа при Московском государственном институте им. А. Г. Шнитке (1993-2004),
  • ассистента профессора М. С. Воскресенского (2004-2009).
  • С 2014-го — профессор Московской консерватории,
  • с 2018-го — приглашённый профессор Университета Сакуё в Японии.

Многие ученики А. Струкова являются лауреатами крупных международных конкурсов.

Александр Струков успешно совмещает педагогическую деятельность с концертной. Музыкант активно гастролирует в России и за рубежом:

  • в Венгрии,
  • Чехии,
  • Словакии,
  • Польше,
  • Германии,
  • Японии,
  • Вьетнаме,
  • Франции,
  • Швейцарии,
  • Италии,
  • Австралии.

Сотрудничает со многими известными дирижёрами, среди которых

  • М. Плетнёв,
  • В. Игнатьев,
  • А. Лигети,
  • Р. Бадер,
  • В. Дударова,
  • К. Маслюк,
  • Д. Кавалларо
  • и другими.

В программе:

К. Дебюсси 24 прелюдии

Начало в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес МЗК: Москва, Большая Никитская, 13.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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