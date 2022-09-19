Пианист Александр Струков даст сольный концерт ко дню рождения Клода Дебюсси

20 сентября 2022 года в Малом зале Московской консерватории состоится сольный концерт пианиста Александра Струкова.

Музыкант посвятит своё выступление 160-летию со дня рождения великого музыкального импрессиониста Клода Дебюсси. В программе прозвучит его знаменитый фортепианный цикл — 24 прелюдии, которые являются своего рода энциклопедией всего самого характерного и типического в области музыкального содержания, круга поэтических образов и стиля композитора.

Александр Струков учился в Московской консерватории в классах проф. Л. Н. Власенко и М. В. Плетнёва. Работал в Новосибирской консерватории, в том числе заведовал кафедрой специального фортепиано (1989-1991). В 1991 году стал победителем Международного конкурса пианистов им. Ф. Листа в Будапеште. В 1991–1993 завершил образование в ассистентуре-стажировке Московской консерватории.

После окончания ассистентуры-стажировки пианист продолжил педагогическую деятельность:

в качестве ассистента профессора Л. Н. Власенко (1992 1996) в Московской консерватории,

преподавателя Музыкального колледжа при Московском государственном институте им. А. Г. Шнитке (1993-2004),

ассистента профессора М. С. Воскресенского (2004-2009).

С 2014-го — профессор Московской консерватории,

с 2018-го — приглашённый профессор Университета Сакуё в Японии.

Многие ученики А. Струкова являются лауреатами крупных международных конкурсов.

Александр Струков успешно совмещает педагогическую деятельность с концертной. Музыкант активно гастролирует в России и за рубежом:

в Венгрии,

Чехии,

Словакии,

Польше,

Германии,

Японии,

Вьетнаме,

Франции,

Швейцарии,

Италии,

Австралии.

Сотрудничает со многими известными дирижёрами, среди которых

М. Плетнёв,

В. Игнатьев,

А. Лигети,

Р. Бадер,

В. Дударова,

К. Маслюк,

Д. Кавалларо

и другими.

В программе:

К. Дебюсси 24 прелюдии

Начало в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес МЗК: Москва, Большая Никитская, 13.