"Rusquartet" с уникальной программой выступит в Московской консерватории

15 сентября в Малом зале выступит прославленный ансамбль "Rusquartet": Ксения Гамарис (скрипка), Анна Янчишина (скрипка), Ксения Жулева (альт) и Петр Каретников (виолончель). В программе вечера — квартет №14 до-диез минор Бетховена и квартет №3 си-бемоль мажор Брамса.
Свой квартет Бетховен посвятил фельдмаршалу барону Штуттерхейну в благодарность за то, что последний устроил его незадачливого племянника в свой полк. На рукописи сочинения композитор сделал такую юмористическую пометку: "NB. Четвертый квартет (из новейших) …украл отсюда, оттуда и склеил вместе", причем "четвертый" написано вместо зачеркнутого "пятый". В программе также будет исполнена премьера квартета Джонатана Доува, посвящённого участникам "Rusquartet".
Творческая биография ансамбля "Rusquartet" насчитывает 15 лет и охватывает десятки российских и зарубежных городов. Помимо классического квартетного репертуара — от Гайдна, Моцарта и Бетховена до Шостаковича, Бартока и Шёнберга — коллектив активно пропагандирует музыку современных авторов и редко исполняемые произведения. В их число входят как произведения российских композиторов — "Concordia discordans" Андрея Эшпая, два струнных квартета Михаила Марутаева, струнный квинтет для 2-х скрипок, 2-х альтов и виолончели Александра Локшина -так и сочинения зарубежных композиторов:
В программе:
Начало в 19:00
Адрес МЗК: Москва, Большая Никитская, 13.
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