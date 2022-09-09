Мариупольский драмтеатр покажет премьерные спектакли для детей и взрослых

Мариупольский драматический театр откроет 145-й театральный сезон, который станет первым после того, как город оказался под контролем России.

Новый театральный сезон откроют спектаклем-концертом "Минуты вдохновения". Представление будет состоять из песенных, поэтических и танцевальных композиций.

Перед зрителями выступят ведущие творческие коллективы Донецка. 11 сентября театр откроет двери для маленького зрителя. Детям покажут спектакль "Золотой цыпленок". Порадуют публику также спектаклем "Водевили" по пьесам Антона Чехова.