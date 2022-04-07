Международный конкурс современной русскоязычной драматургии "Действующие лица", театр "Школа современной пьесы", Российская государственная библиотека искусств представляют десятку лучших пьес года.
В программе:
Международный конкурс современной русскоязычной драматургии "Действующие лица" представляет десятку лучших пьес 2021 года. Жюри, состоящее в этом году из режиссёров-дипломников мастерской Иосифа Райхельгауза (ГИТИС), выбрало следующие пьесы:
По традиции соучредитель конкурса Российская государственная библиотека искусств выбрала своего победителя. В этом году приз РГБИ достанется пьесе "Барин" Екатерины Жмыровой.
В "Классе молодой режиссуры" свои работы представят:
Впервые в этом году лаборатория "Класс молодой режиссуры" пройдёт в формате экзамена 3 курса ГИТИСа: режиссёрские заявки на постановки одновременно явятся экзаменационными работами.
Участники КМР были свободны в своём выборе, поэтому некоторые пьесы будут представлены в нескольких версиях.
Кроме того, впервые в десятку лучших пьес года вошёл текст, уже получивший сценическое воплощение ("Бешеный хворост" Маслова поставлен Иосифом Райхельгаузом в ШСП), а также пьеса, запланированная к постановке ("Женское счастье" Барщевского-Кретовой, к работе над которой в следующем году приступает Марат Гацалов).
Художественный руководитель конкурса "Действующие лица" Иосиф Райхельгауз:
"Действующим лицам" в этом году 20 лет. За это время внятно обозначилась его специфика: "режиссёрскоцентричный" конкурс. Привлекая к работе в жюри режиссёров молодого поколения, мы откровенно заявляем, что в нашем понимании пьеса — основа для создания спектакля, автором которого является режиссёр. Это утверждение можно считать девизом "Действующих лиц". С интересом жду работ, которые будут представлены 18 апреля. Их авторы — студенты-третьекурсники, которые учатся в моей режиссёрской мастерской. Про многих я уже сейчас понимаю, на что они способны. А кто-то, возможно, удивит. Заранее отсматривать их эскизы и тем более как-то на них влиять не буду. Конкурс есть конкурс.
12:00 — Брифинг, вручение дипломов, презентация сборника.
12:30 — Показ режиссёрских эскизов.
Каждый эскиз длится не более 15 минут.
Продолжительность лаборатории — четыре часа с перерывом.
Аккредитация
Шмарова Анастасия
[email protected]
[email protected]
+7 925 450 24 95
Билеты: neglinka29.ru/play/dejstvuyushhie-litsa/
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