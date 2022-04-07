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Автор Ольга Лазарева

В "Школе современной пьесы" представят 10 лучших пьес 2021 года

Культура » Театр » Драматический

Международный конкурс современной русскоязычной драматургии "Действующие лица", театр "Школа современной пьесы", Российская государственная библиотека искусств представляют десятку лучших пьес года.

В программе:

  • Поздравление финалистов, вручение дипломов.
  • Презентация сборника "Лучшие пьесы 2021 года".
  • Лаборатория "Класс молодой режиссуры" — показ режиссёрских заявок по пьесам-победителям.
  • Подведение итогов лаборатории — выбор лучшей заявки.

Подробности

Награждение участников конкурса "Действующие лица" в "Школе современной пьесы"
Награждение участников конкурса "Действующие лица" в "Школе современной пьесы"

Международный конкурс современной русскоязычной драматургии "Действующие лица" представляет десятку лучших пьес 2021 года. Жюри, состоящее в этом году из режиссёров-дипломников мастерской Иосифа Райхельгауза (ГИТИС), выбрало следующие пьесы:

  1. Олег Маслов, "Бешеный хворост"
  2. Татьяна Загдай, "Человек в закрытой комнате"
  3. Анна Гейжан, "Редискина"
  4. Михаил Барщевский, Екатерина Кретова, "Женское счастье"
  5. Татьяна Воронина, "Там, где меня не было"
  6. Александр Занти, "Учебный фильм про нетипичное убийство"
  7. Гала Узрютова, "Dummerchen"
  8. Роман Дымшаков, "Утраченные драгоценности"
  9. Павел Соколов, "Проверка"
  10. Елена Андрейчикова, "Манифест"

По традиции соучредитель конкурса Российская государственная библиотека искусств выбрала своего победителя. В этом году приз РГБИ достанется пьесе "Барин" Екатерины Жмыровой.

В "Классе молодой режиссуры" свои работы представят:

  • Александр Битаров по пьесе Галы Узрютовой "Dummerchen",
  • Дмитрий Голубев по пьесе Анны Гейжан "Редискина",
  • Александр Гостюхин по пьесе Александра Занти "Учебный фильм про нетипичное убийство",
  • Дмитрий Зенков по пьесе Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате",
  • Иоанн Лазарев по пьесе Александра Занти "Учебный фильм про нетипичное убийство",
  • Алексей Лалаев по пьесе Романа Дымшакова "Утраченные драгоценности",
  • Татьяна Родина по пьесе Татьяны Ворониной "Там, где меня не было",
  • Нина Сударикова по пьесе Елены Андрейчиковой "Манифест",
  • Мария Федосова по пьесе Павла Соколова "Проверка",
  • Антон Шефатов по пьесе Романа Дымшакова "Утраченные драгоценности",
  • Филипп Шкаев по пьесе Татьяны Ворониной "Там, где меня не было",
  • Кирилл Снегирев по пьесе Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате".

Впервые в этом году лаборатория "Класс молодой режиссуры" пройдёт в формате экзамена 3 курса ГИТИСа: режиссёрские заявки на постановки одновременно явятся экзаменационными работами.

Участники КМР были свободны в своём выборе, поэтому некоторые пьесы будут представлены в нескольких версиях.

Кроме того, впервые в десятку лучших пьес года вошёл текст, уже получивший сценическое воплощение ("Бешеный хворост" Маслова поставлен Иосифом Райхельгаузом в ШСП), а также пьеса, запланированная к постановке ("Женское счастье" Барщевского-Кретовой, к работе над которой в следующем году приступает Марат Гацалов).

Художественный руководитель конкурса "Действующие лица" Иосиф Райхельгауз:

"Действующим лицам" в этом году 20 лет. За это время внятно обозначилась его специфика: "режиссёрскоцентричный" конкурс. Привлекая к работе в жюри режиссёров молодого поколения, мы откровенно заявляем, что в нашем понимании пьеса — основа для создания спектакля, автором которого является режиссёр. Это утверждение можно считать девизом "Действующих лиц". С интересом жду работ, которые будут представлены 18 апреля. Их авторы — студенты-третьекурсники, которые учатся в моей режиссёрской мастерской. Про многих я уже сейчас понимаю, на что они способны. А кто-то, возможно, удивит. Заранее отсматривать их эскизы и тем более как-то на них влиять не буду. Конкурс есть конкурс.

Регламент работы

12:00 — Брифинг, вручение дипломов, презентация сборника.

12:30 — Показ режиссёрских эскизов.

Каждый эскиз длится не более 15 минут.

Продолжительность лаборатории — четыре часа с перерывом.

Аккредитация

Шмарова Анастасия
[email protected] 
[email protected] 
+7 925 450 24 95

Билеты: neglinka29.ru/play/dejstvuyushhie-litsa/

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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