Актриса Светличная может оказаться в доме престарелых после психлечебницы

Внучка Светланы Светличной поделилась, что недавно её бабушку выписали из психиатрической лечебницы. В случае ухудшения состояния родные планируют отправить актрису в дом престарелых.

По словам внучки Светличной Марии Ивашовой, сейчас звезда советского кинематографа чувствует себя нормально. Для неё наняли сиделку.

"Справляемся своими силами. Я ничего не имею против домов престарелых. Звучит грубо, но ситуации бывают разные", — сказала Ивашова в эфире программы "Пусть говорят".

Родные Светличной планируют сразу же обратиться за помощью к профессионалам, если проблемы вновь вернутся к 81-летней артистке. Как отметила её внучка, бабушке будет намного комфортнее под наблюдением специалистов, ведь они способны ухаживать за ней должным образом.

Ранее Светличная прошла лечение в психиатрической лечебнице. Её близкие сообщали, что женщина периодически проявляла агрессию и неадекватно себя вела.

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