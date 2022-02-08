Внучка Светланы Светличной поделилась, что недавно её бабушку выписали из психиатрической лечебницы. В случае ухудшения состояния родные планируют отправить актрису в дом престарелых.
По словам внучки Светличной Марии Ивашовой, сейчас звезда советского кинематографа чувствует себя нормально. Для неё наняли сиделку.
"Справляемся своими силами. Я ничего не имею против домов престарелых. Звучит грубо, но ситуации бывают разные", — сказала Ивашова в эфире программы "Пусть говорят".
Родные Светличной планируют сразу же обратиться за помощью к профессионалам, если проблемы вновь вернутся к 81-летней артистке. Как отметила её внучка, бабушке будет намного комфортнее под наблюдением специалистов, ведь они способны ухаживать за ней должным образом.
Ранее Светличная прошла лечение в психиатрической лечебнице. Её близкие сообщали, что женщина периодически проявляла агрессию и неадекватно себя вела.
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