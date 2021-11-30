Малахов рассказал, как Градский не дал умереть Пугачёвой

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что когда-то Александр Градский спас Аллу Пугачёву, когда ей было очень плохо. На "Прямом эфире" шоумен вспомнил рассказ композитора, который услышал от него в давнем интервью.

"Пугачёвой было когда-то очень плохо. Мы сидели, была большая пьянка. Ей стало нехорошо. Она не могла двинуть рукой и ногой. Полтора часа я сидел на полу, а её голова лежала на моей ноге. Полтора часа не могла приехать скорая. Все говорили: "Да ладно!" Они думали, что это прикол", — рассказывал тогда Градский.

Александра Градского не стало 29 ноября. Причиной смерти композитора стал ишемический инсульт, с которым его госпитализировали в одну из московских клиник после того, как он почувствовал себя плохо.

Попрощаться с композитором можно будет 1 декабря в 11 часов, в театре "Градский холл". Похороны Александра Градского пройдут на Ваганьковском кладбище.

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