Скончался знаменитый блюзмен Николай Арутюнов

Певец, композитор и блюзовый музыкант Николай Арутюнов скончался на 64-м году жизни.

О смерти артиста сообщила РБК представитель сына Николая Арутюнова. По словам собеседницы агентства, прощание с музыкантом уже состоялось.

Николай Арутюнов родился в Москве в 1958 году. В конце 70-х годов прошлого века создал группу "Лига блюза", исполнявшую блюз и рок. При этом одна половина песен команды была на английском языке, другая — на русском. Группа прекратила выступления в 1999 году.

Николай Арутюнов выступил также организатором ещё нескольких групп. В их числе — "Николай Арутюнов & Funky Soul", которую музыкант считал своим главным проектом, а также "Четверг Арутюнова", "Николай Арутюнов & The Blues Barbarians", "Арутюнов & Quorum".

Арутюнов входил в состав английской группы The Booze Band, выступал с зарубежными музыкантами Johnny Copeland, B. B. King, Lee Rocker, Chris Farlowe.

В 1994 году Николай Арутюнов стал первым музыкантом из России, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтрё.

Артист был участником ТВ-шоу "Голос 60+" и "Голос. Перезагрузка". Кроме того, он был автором программы "Историческая справедливость", выходившей на радио "Финам FM".

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