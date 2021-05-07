Народный артист РФ Владимир Качан скончался от коронавируса

До своего 74-летия Владимир Качан не дожил всего 11 дней. В последний раз он выходил на сцену театра "Школа современной пьесы" 18 апреля в роли Льва Толстого.

Неделю назад, 30 апреля, актёра госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом "коронавирусная инфекция". Последние два дня он провёл в медикаментозной коме. Врачи делали всё возможное, но из-за сопутствующих заболеваний организм не выдержал болезни. А совсем незадолго до этих печальных событий Владимир Андреевич шутил со своим другом и коллегой на "вечные темы".

"Я зачем-то стал шутить, говорю: "Володь, я тебя прошу, у меня на похоронах спой "О не лети так, жизнь". Он говорит: "Невозможно, давай я спою "Кавалергарды, век недолог". Дошутились…" — рассказал художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

В свой день рождения 18 мая Владимир Качан должен был выйти на сцену во Владимире в спектакле "Последний ацтек". Прощание с народным артистом России состоится в театре "Школа современной пьесы". О времени прощания будет сообщено дополнительно, говорится на сайте театра.

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