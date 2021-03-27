В Техасе на 85-м году жизни умер писатель Ларри Макмертри, сообщил NBC со ссылкой на членов его семьи.
Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
За всю жизнь Макмертри создал почти 50 произведений. В 1986 году за роман "Одинокий голубь" он был удостоен Пулитцеровской премии.
В 2006 году писатель получил "Оскар" за лучший адаптированный сценарий к фильму "Горбатая гора" режиссера Энга Ли.
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