"Душевно щедрый человек": Путин и Мишустин соболезнуют близким Мягкова

Соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Андрея Мягкова выразил Владимир Путин. Глава государства, уточнили в Кремле, чуть позже отправит специальную телеграмму.

Напомним, что Андрей Мягков, оставшийся в сердцах миллионов россиян как Женя Лукашин из "Иронии судьбы", ушёл на 83-м году жизни. Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность.

"Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова. Президент направит телеграмму родным и близким [Мягкова] в связи с кончиной великого народного артиста", — сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков для СМИ.

Также свои соболезнования выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин: политик отметил, что герои Мягкова всегда были искренними и обаятельными.

"Андрей Васильевич наделял своих героев особой искренностью и обаянием. Таким он был и на экране, и на прославленных подмостках, и в жизни. Таким и останется в сердцах всех, кто знал и ценил этого выдающегося актера, незаурядного и душевно щедрого человека", — приводит слова Мишустина сайт правительства России.