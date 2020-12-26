Минкульт - МХАТу: устранить и отчитаться

Министерство культуры РФ сообщило о завершении комплексной проверки Московского художественного академического театра имени Горького.
"Проверкой выявлены серьёзные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта Президента Российской Федерации, при выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ", — перечисляются результаты проверки на сайте ведомства.
Информация об итогах проверки МХАТ им. Горького также направлена в Генпрокуратуру. Худруку театра Эдуарду Боякову выдано предписание устранить выявленные нарушения и отчитаться о принятых мерах.
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