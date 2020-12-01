Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в результате осложнений, которые вызвал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.
Антона ушла из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщила пресс-служба музея.
"У нее сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован… Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз", — написано на сайте музея.
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