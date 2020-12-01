Опубликована причина смерти Ирины Антоновой

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в результате осложнений, которые вызвал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.

Антона ушла из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщила пресс-служба музея.