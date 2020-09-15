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Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова

88-летний советский и российский актёр театра и кино Алексей Баталов, скончавшийся в 2017 году, оставил в наследство своим близким $107 тысяч сбережений и четырёхкомнатную квартиру в Доме на набережной. Кроме того, они были владельцами квартиры бабушки на Кутузовском проспекте.

Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова

Так как вдова артиста и Гитана и его дочь Мария не могли ухаживать за собой самостоятельно, им помогала супружеская пара.

Позднее муж Натальи, помощницы по хозяйству, стал требовать у Гитаны ключ от ячейки, где Алексей Баталов хранил деньги и документы. Получив отказ, он начал оскорблять вдову и дочь актёра и угрожал, что поставит вопрос об опекунстве.

Потом в распоряжении мошенников оказались документы, которые якобы подписали Гитана и её дочь. Согласно этим документам, всё имущество покойного актёра переходит Наталье и её супругу.

Злоумышленники от имени семьи актёра, но не получив её согласия, создали фонд имени Баталова. Женщины обратились за помощью к адвокату.

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