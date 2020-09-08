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Светлана Дружинина рассказала о конфликтах на съёмках фильма "Девчата"

Культура » История культуры » Личность в культуре

Для многих зрителей советская комедия "Девчата" — один из самых любимых и душевных фильмов той эпохи. Но мало кто знает, что съёмки картины проходили в очень тяжёлой атмосфере, которую создавал актёр Николай Рыбников.

Светлана Дружинина рассказала о конфликтах на съёмках фильма

Светлана Дружинина, режиссер культовых "Гардемаринов", сыграла в "Девчатах" роль телефонистки Анфисы. На своей странице в Instagram она рассказала о том, как шла работа над фильмом.

"Зрителям полюбилась моя Анфиска из "Девчат", а я вспоминаю картину с болью", — написала Дружинина.

Оказывается, проблемы во время съёмок создали Николай Рыбников и Инна Макарова. Ранее они снимались в фильме "Высота" и были уже очень популярными актёрами. На съемках "Девчат" они вели себя очень высокомерно.

Кроме того, Рыбникову не понравилось, что на роль Анфисы не взяли его жену Аллу Ларионову. Молодому режиссёру фильма Юрию Чулюкину было тяжело справиться с таким поведением звёздных актёров.

Рыбников чуть ли не в лицо называл его "психованным". Члены съёмочной группы вынуждены были после каждого конфликта успокаивать Чулюкина.

Стоит отметить, что после первого просмотра фильма худсовет потребовал, чтобы Дружинину заменили на другую актрису, так как маленькая и смешная Тося не могла бы увести жениха у красавицы Анфисы.

В ситуацию вмешался режиссер Юлий Райзман. Он предложил вырезать из картины крупные планы с Анфиской и "подрезать" ей в кадре ноги. Дружинина очень расстраивалась из-за этого, но результат стоил того.

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