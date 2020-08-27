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"Леди на день" — премьера спектакля в Театре Российской Армии

Культура » Театр

8, 18, и 20 и 27 сентября 2020 года Театр Армии приглашает на премьеру спектакля "Леди на день" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана. На сцене — один безумный день из жизни американского города, день, наполненный оптимизмом, юмором и ожиданием чудес.

Анни доживает свой век, торгуя яблоками на улицах Бруклина. Все местные жители знают ее как добрую и отзывчивую женщину. Им и невдомек, что когда-то эта нищая торговка яблоками, уличная пьянчужка принадлежала к высшему обществу, была замужем за аристократом и родила дочь Луизу.

Луиза выросла в Европе, отец воспитал ее как леди, она выходит замуж за отпрыска старинного испанского рода, и они с женихом и его отцом, графом Ромеро, собираются приехать в Нью-Йорк и встретиться с Анни, которая, по их мнению — великосветская дама! С этой тревожной вести и начинаются приключения Анни и ее друзей, которые умудряются провернуть немыслимую, грандиозную, фантастическую аферу во имя любви и счастья матери и дочери!

"Мне нравится эта пьеса, — говорит режиссер спектакля "Леди на день" Дмитрий Астрахан, — она современная и при этом остается вне возвраста, времени и социальных категорий. Она поднимает вечные вопросы, которые волнуют абсолютно каждого из нас. Это одновременно веселое и мудрое, трогательное и пронзительное зрелище, соединяющее историю интриг и перевоплощений".

Для Театра Армии спектакль "Леди на день" — это первый инвестиционный проект. Помимо актеров труппы, в нем принимают участие приглашенные артисты, знакомые зрителю как по театральным постановкам, так и по телеэкрану — Михаил Полицеймако, Екатерина Стриженова, Анастасия Стоцкая, Александра Никифорова, Анатолий Руденко.

Рассказывает директор Театра Армии Иван Чурсин: "Мы задумали сделать нечто особенное, что привлечет к нам с одной стороны, внимание нового молодого зрителя, а с другой — порадует постоянных почитателей. Для нашего театра и работа с инвесторами, и приглашение других артистов в постановки — это новый опыт, но я надеюсь, что он будет успешным, и мы сможем его использовать в дальнейшей работе".

Автор — Олег Данилов

Режиссер-постановщик — Дмитрий Астрахан

Художник — Анастасия Глебова

Композитор — Алексей Григорьев

Художник по костюмам — Андрей Климов

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