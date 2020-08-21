Белорусский театр Янки Купалы закрывается до "особых распоряжений"

Национальный академический театр имени Янки Купалы в Белоруссии закрывается с 21 августа на неопределенный срок.

По словам и. о. директора театра Валерий Громада, "до особых распоряжений". Причиной закрытия является "невозможность организации показа спектаклей", добавил он.

Работники театра будут получать две трети оклада за время вынужденных каникул, а работать будет во время простоя администрация и отдел реализации.