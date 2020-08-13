Минкультуры предлагает возобновить мероприятия

Пресс-служба Министерства культуры сообщила, что они выдвинули предложение контролирующему органу разрешить проведение музейных мероприятий с количеством посетителей больше 50 человек. Речь идет о лекциях, конференциях, концертах.

Отмечается, что социальная дистанция будет соблюдаться, а мероприятие будет проводиться только в случае наполнения помещения не больше, чем наполовину.