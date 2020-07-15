По словам руководства кинокомпании, самый большой долг — 1,5 миллиарда рублей банку "ВТБ" и около 700 тысяч миллионов рублей — проценты.
""Ленфильм" планирует ликвидировать задолженности и возобновить кинопроизводство к концу текущего года", — сообщил заместитель генерального директора киностудии Константин Федоровский.
У компании имеется бизнес-план по восстановлению киностудии, состоящий из четырех этапов.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.