Кинорежиссер Эмир Кустрица рассказал о своих планах на ближайшее время.

Кустрица в интервью агентству РИА "Новости" сообщил о том, что югославский писатель Иво Андрич вдохновил его на съемки сериала по его роману.

"Потом (после завершения работы над своей книгой и создания фильма по ней — Прим. ред.) я хочу сделать телевизионный сериал на основе романа "Мост на Дрине", который написал наш нобелевский лауреат Иво Андрич. Это своего рода сербская Библия. В этом романе рассказывается, как построили мост и что случилось в тот период, когда Турция была у нас", — пояснил режиссер.