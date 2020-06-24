Модель Екатерина Авинова рассказала о жизни после избиения супругом

Больше года назад российская модель Екатерина Авинова подверглась жестокому избиению со стороны своего мужа.

Известно, что женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами в одну из больниц Таиланда. Причиной избиения ревность.

"У меня в лице три пластины. Одна на лбу, еще около носа. Кости были раздроблены на мелкие кусочки, в голове была дырка", — поделилась воспоминаниями Авинова.

После инцидента Екатерине вместе с ребенком пришлось переехать в родной город — Тольятти и забыть о карьере модели. Женщина боится новых нападений своего супруга, который до сих пор находится на свободе.