Больше года назад российская модель Екатерина Авинова подверглась жестокому избиению со стороны своего мужа.
Известно, что женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами в одну из больниц Таиланда. Причиной избиения ревность.
"У меня в лице три пластины. Одна на лбу, еще около носа. Кости были раздроблены на мелкие кусочки, в голове была дырка", — поделилась воспоминаниями Авинова.
После инцидента Екатерине вместе с ребенком пришлось переехать в родной город — Тольятти и забыть о карьере модели. Женщина боится новых нападений своего супруга, который до сих пор находится на свободе.
Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами?