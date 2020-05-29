Редактор Георгий Сааков сообщил в Facebook о смерти режиссера Самвела Гаспарова.
"В Москве скончался замечательный кинорежиссер ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска". Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел. Светлая память!" — написал он.
Также известно о том, что его супруга и актриса Наталья Вавилова заражена коронавирусом.
"Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений", — пишет StarHit.
Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".
"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить.
Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".
Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.
Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.
Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.
На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.
Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Artnet сообщает о том, что музей в Торонто устроит выставку картин Винсента Ван Гога, которую можно посмотреть сидя в автомобиле. Такие меры были приняты из-за коронавируса.
"Сегодня организация культурных мероприятий в условиях COVID-19 — невероятно сложная задача и нам грустно смотреть на календарь событий в Торонто. Мы очень долго работали, использовали инновационные технологии и готовы предложить широкой публике возможность безопасно посмотреть шоу "Immersive Van Gogh" (Погружение в Ван Гога)", — говорится в сообщении музея.
Экспозиция будет открыта с 18 по 28 июня.
Актриса Алена Бабенко рассказала о своем заражении коронавирусной инфекцией.
Известно, что актриса не приняла участие в съемках новой серии шоу "Танцы со звездами".
"Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый коронавирус", — написала Бабенко в своем Instagram.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.