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Источник Правда.Ру

Московская книжная ярмарка "Красная площадь" может пройти 6 июня

Культура

Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".

"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить.

Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".

москва фестиваль литература сергей новиков красная площадь роспотребнадзор

Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом

Культура

Актриса Алена Бабенко рассказала о своем заражении коронавирусной инфекцией.

Известно, что актриса не приняла участие в съемках новой серии шоу "Танцы со звездами".

"Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый коронавирус", — написала Бабенко в своем Instagram.

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Более десятка подпольных оружейных мастерских выявила ФСБ

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13 оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.

фсб оружие

111 летняя жительница Чили вылечилась от коронавируса

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Чилийский телеканал 24Horas сообщил о 111-летней женщине, которой удалось вылечиться от коронавируса.

Известно, что 12 апреля у жительницы дома для престарелых Hogar Italiano в коммуне Нуньоа обнаружили COVID-19.

По информации СМИ, женщине удалось справиться с коронавирусом, несмотря на другие респираторные заболевания. В июле этого года она будет отмечать свой 112-й день рождения.

24horas чили нуньоа hogra italiano коронавирус

Выставку Ван Гога в Торонто можно посетить не выходя из машины

Культура

Artnet сообщает о том, что музей в Торонто устроит выставку картин Винсента Ван Гога, которую можно посмотреть сидя в автомобиле. Такие меры были приняты из-за коронавируса.

"Сегодня организация культурных мероприятий в условиях COVID-19 — невероятно сложная задача и нам грустно смотреть на календарь событий в Торонто. Мы очень долго работали, использовали инновационные технологии и готовы предложить широкой публике возможность безопасно посмотреть шоу "Immersive Van Gogh" (Погружение в Ван Гога)", — говорится в сообщении музея.

Экспозиция будет открыта с 18 по 28 июня.

музеи ван гог торонто картины культура

Мариинский театр покажет лучшие спектакли и концерты в поддержку врачей

Культура

Мариинский театр представит записи лучших концертов и спектаклей в рамках концерта, посвященного медикам, которые работают в условиях коронавирусной пандемии.

Трансляция начнется 22 мая в 19:00 на сайте театра, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

В программе зрителей ждут творения Мусоргского, Равеля, Берлиоза и Сен-Санса.

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