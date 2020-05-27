Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".
"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить.
Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".
Актриса Алена Бабенко рассказала о своем заражении коронавирусной инфекцией.
Известно, что актриса не приняла участие в съемках новой серии шоу "Танцы со звездами".
"Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый коронавирус", — написала Бабенко в своем Instagram.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13 оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.
Чилийский телеканал 24Horas сообщил о 111-летней женщине, которой удалось вылечиться от коронавируса.
Известно, что 12 апреля у жительницы дома для престарелых Hogar Italiano в коммуне Нуньоа обнаружили COVID-19.
По информации СМИ, женщине удалось справиться с коронавирусом, несмотря на другие респираторные заболевания. В июле этого года она будет отмечать свой 112-й день рождения.
Artnet сообщает о том, что музей в Торонто устроит выставку картин Винсента Ван Гога, которую можно посмотреть сидя в автомобиле. Такие меры были приняты из-за коронавируса.
"Сегодня организация культурных мероприятий в условиях COVID-19 — невероятно сложная задача и нам грустно смотреть на календарь событий в Торонто. Мы очень долго работали, использовали инновационные технологии и готовы предложить широкой публике возможность безопасно посмотреть шоу "Immersive Van Gogh" (Погружение в Ван Гога)", — говорится в сообщении музея.
Экспозиция будет открыта с 18 по 28 июня.
Мариинский театр представит записи лучших концертов и спектаклей в рамках концерта, посвященного медикам, которые работают в условиях коронавирусной пандемии.
Трансляция начнется 22 мая в 19:00 на сайте театра, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".
В программе зрителей ждут творения Мусоргского, Равеля, Берлиоза и Сен-Санса.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.