В пресс-службе издательства "Эксмо-АСТ" сообщили о продолжении романа Януша Леона Вишневского "Одиночество в сети", которое планируется появиться в конце лета этого года.
"Выход книги "Одиночество в сети: Возвращение к началу" Януша Вишневского запланирован ориентировочно на август 2020 года. Все будет зависеть от сроков выхода из карантина", — сказано в сообщении.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".